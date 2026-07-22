Wetterkapriolen in der Wachau: Aber Carmen ist nicht geplatzt

Das Los der Open-Air-Veranstaltungen – man ist immer vom Wetter abhängig. Beim Auftakt der Wachaufestspiele Weißenkirchen machte der Regen kurzzeitig einen Strich durch die Bühnenrechnung.

Etwa 20 Minuten vor der eigentlichen Pause von „Carmen darf nicht platzen“ wurde es ungemütlich, aber nach 25 Minuten konnte zum Glück die Komödie aus der Feder von Ken Ludwig weitergespielt werden.