Diebstahl! Rote Kappe von Mr. Ferrari Heribert Kasper wurde entwendet

„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper musste sich schon öfter mit dreisten Dieben herumschlagen, wie er jetzt gegenüber dem KURIER kundtat. Der jüngste Akt der Langfinger betraf seine rote Kappe mit gestickter Unterschrift, die er vor einiger Zeit der Statue im Café Elefant in Leibnitz aufsetzte.

Die Diebe müssen sich da auch recht geschickt angestellt haben, denn „die Statue steht direkt vor der Bar und ist ständig einzusehen.“ Das war aber nicht das erste Mal, dass jemand seine Kappe haben wollte. „Dreister war voriges Jahr noch ein Fan, welcher mir in Velden direkt beim Casino gezielt meine Kappe vom Kopf gerissen hat und danach davon gesprintet ist.“