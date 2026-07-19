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Austropromis

Diebstahl! Rote Kappe von Mr. Ferrari Heribert Kasper wurde entwendet

Heribert Kasper hatte es schon öfter mit Dieben zu tun, die es auf seine Kappe abgesehen hatten.
19.07.2026, 12:15

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Heribert Kasper sitzt in einem roten Sessel.

„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper musste sich schon öfter mit dreisten Dieben herumschlagen, wie er jetzt gegenüber dem KURIER kundtat. Der jüngste Akt der Langfinger betraf seine rote Kappe mit gestickter Unterschrift, die er vor einiger Zeit der Statue im Café Elefant in Leibnitz aufsetzte.

Die Diebe müssen sich da auch recht geschickt angestellt haben, denn „die Statue steht direkt vor der Bar und ist ständig einzusehen.“ Das war aber nicht das erste Mal, dass jemand seine Kappe haben wollte. „Dreister war voriges Jahr noch ein Fan, welcher mir in Velden direkt beim Casino gezielt meine Kappe vom Kopf gerissen hat und danach davon gesprintet ist.“

Heribert Kasper: Gemeine Attacke nach Sportwagen-Festival

Kasper meint, dass allerdings jeder eine rote Kappe mit gestickter Unterschrift plus echter Handsignatur haben könne. Da er damit auch einen Charity-Beitrag leisten wolle, müsse man dafür lediglich 100 Euro an „Licht ins Dunkel“ überweisen (Kennwort: „Sportwagenfahrer mit Herz“) und ihm die Überweisungsbestätigung (office@kasperteam.at) zukommen lassen.

kurier.at, SW  | 

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