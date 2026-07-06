Heribert Kasper: Gemeine Attacke nach Sportwagen-Festival

Mr. Ferrari Heribert Kasper hat kürzlich sein 26. Internationales Sportwagen-Festival in Kärnten über die Wörthersee-Bühne gebracht. Hunderte Luxus-Boliden mit insgesamt 100.000 PS waren dort zu bewundern. Also, ein voller Erfolg.

Jetzt muss er sich aber ärgern, denn seine Sportwagen-Homepage www.kasperteam.at wurde gehackt, wie er dem KURIER erbost erzählt. „Bereits zum zweiten Mal und wieder gleich kurz nach unserem Internationalen Sportwagenfestival in Velden“, so Kasper.

„Da dürfte wahrscheinlich irgendwer einen Neid besitzen oder ein Problem haben und unseren tollen Erfolg nicht ganz verkraften! Seit über zehn Tagen arbeiten wir an diesem Problem!“

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten bei ihm. 16 Jahre lang hat er ja in einem Hotel gelebt, musste da aber aufgrund von einer Generalsanierung bis 30. Juni ausziehen. Jetzt scheint er eine neue Wohnung gefunden zu haben.