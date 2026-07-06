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Austropromis

Heribert Kasper: Gemeine Attacke nach Sportwagen-Festival

Mr. Ferrari Heribert Kasper ärgert sich maßlos. Seine Sportwagen-Homepage wurde erneut gehackt.
06.07.2026, 12:24

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Heribert Kasper sitzt in einem roten Sessel, trägt ein blaues Sakko sowie eine rote Kappe und gestikuliert während eines Gesprächs.

Mr. Ferrari Heribert Kasper hat kürzlich sein 26. Internationales Sportwagen-Festival in Kärnten über die Wörthersee-Bühne gebracht. Hunderte Luxus-Boliden mit insgesamt 100.000 PS waren dort zu bewundern. Also, ein voller Erfolg.

Jetzt muss er sich aber ärgern, denn seine Sportwagen-Homepage www.kasperteam.at wurde gehackt, wie er dem KURIER erbost erzählt. „Bereits zum zweiten Mal und wieder gleich kurz nach unserem Internationalen Sportwagenfestival in Velden“, so Kasper.

„Da dürfte wahrscheinlich irgendwer einen Neid besitzen oder ein Problem haben und unseren tollen Erfolg nicht ganz verkraften! Seit über zehn Tagen arbeiten wir an diesem Problem!“

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten bei ihm. 16 Jahre lang hat er ja in einem Hotel gelebt, musste da aber aufgrund von einer Generalsanierung bis 30. Juni ausziehen. Jetzt scheint er eine neue Wohnung gefunden zu haben.

Schreck! Räumungskommando im Hotelzimmer von Mr. Ferrari Heribert Kasper

„Mein ,Wohnproblem“ in Wien habe ich auch schon fast gelöst. Ich werde im August eine nette Wohnung in Hietzing beziehen„, so Kasper. “Es haben sich ja mehrere ,nette Damen“ bei mir gemeldet, eine davon auch mit diesem Angebot in Hietzing. Somit endet wahrscheinlich mein langjähriges ,Hotel-Leben“ und ich probiere es einmal privat!„

Momentan urlaubt er in der Südsteiermark.

kurier.at, LT  | 

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