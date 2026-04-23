Schreck! Räumungskommando im Hotelzimmer von Mr. Ferrari Heribert Kasper

Seit 16 Jahren wohnt Mr. Ferrari Heribert Kasper im Hotel. Das Arion City Hotel wird jetzt aber generalsaniert, weshalb auch Kasper bis zum 30. Juni ausziehen muss.

Donnerstagfrüh erlebte er aber einen ganz besonderen Schreck, denn um etwa sieben Uhr "hörte ich auf einmal Männerstimmen. (...) Es wurde immer lauter und somit bin ich aus dem Bett gesprungen und runter gerannt" (Kasper schläft im oberen Stock des Maisonette-Zimmers), schildert Kasper dem KURIER.

Unten angekommen, stand er Mitarbeitern einer Räumungsfirma gegenüber. "Die Herren hatten bereits Sachen von mir in den Händen und wollten meine Wohnung räumen", berichtet Kasper schockiert.