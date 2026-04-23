Schreck! Räumungskommando im Hotelzimmer von Mr. Ferrari Heribert Kasper
Seit 16 Jahren wohnt Mr. Ferrari Heribert Kasper im Hotel. Das Arion City Hotel wird jetzt aber generalsaniert, weshalb auch Kasper bis zum 30. Juni ausziehen muss.
Donnerstagfrüh erlebte er aber einen ganz besonderen Schreck, denn um etwa sieben Uhr "hörte ich auf einmal Männerstimmen. (...) Es wurde immer lauter und somit bin ich aus dem Bett gesprungen und runter gerannt" (Kasper schläft im oberen Stock des Maisonette-Zimmers), schildert Kasper dem KURIER.
Unten angekommen, stand er Mitarbeitern einer Räumungsfirma gegenüber. "Die Herren hatten bereits Sachen von mir in den Händen und wollten meine Wohnung räumen", berichtet Kasper schockiert.
Er habe dann "geschrien, mit der Polizei gedroht und sie rausgeschmissen". Nach dem ersten Schock konnte dann aber doch noch alles geklärt werden. Denn die Mitarbeiter wussten nicht, dass noch jemand im Hotel wohne würde. "Sie haben sich höflich bei mir entschuldigt, wir haben dann auch gelacht und ich habe ihnen dann auch ein ,nettes' Trinkgeld gegeben."
Damit es nicht noch einmal zu einem Missverständnis kommt, hat Kasper aber sicherheitshalber einen Zettel mit der Aufschrift "Privat - Bitte nicht betreten" an seiner Zimmertür angebracht.
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