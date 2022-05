"Mr. Ferrari" Heribert Kasper über Karriere und Liebe: "Privat habe ich versagt"

Er gilt als der Sonnyboy der High-Society-Szene – immer gut gelaunt, ein offenes Ohr für jeden und auch ein karitatives Herz, doch „Mr. Ferrari“ Heribert Kasper ist selbst nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens gestanden, sondern hat auch viele Schatten erlebt. Aufgewachsen in einem vermögenden Elternhaus in der Steiermark, hat seine Familie aber durch einen Konkurs alles verloren, was den Vater in eine Nervenklinik gebracht hat und die Mutter „ist ein bisserl zur Alkoholikerin geworden, sie hat das alles nicht verkraftet“.

„Aber ich sage immer, alles Negative im Leben hat auch immer etwas Positives“, so Kasper in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

