Wenn Promis Tipps und Tricks zum Berühmtwerden verraten

Für Schauspieler und Ex-Dancing Star Martin Leutgeb muss man sich da zuerst einmal eine ganz wichtige Frage stellen: "Welche Talente stecken denn in einem Menschen, dass man sagt, man will ihn sehen? Abgesehen davon, dass jemand Ausstrahlung hat." Er selbst hatte allerdings nie Ambitionen ein Promi zu werden: "Ich bin nicht Schauspieler geworden, weil ich berühmt werden wollte, sondern weil ich nicht anders gekonnt habe. Irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo es näher an die Öffentlichkeit geht und man für viele andere Sachen gefragt wird, wie bei Dancing Stars und so muss man sich schon mit diesem Thema auseinandersetzen, ob man berühmt werden will oder nicht."