Wenn Model Barbara Meier richtig zur Naschkatze wird

Die kalte Jahreszeit steht vor der Türe, aber Eis geht wohl immer. Da waren sich auch die zahlreichen VIPs, die zur großen Magnum-Party in die Wiener Rooftopbar Juwel kamen, einig.

Denn dort wurden neue Eisbonbons in den Geschmacksrichtungen Gold Caramel Billionaire, Salted Caramel & Almond und White Chocolate & Cookies vorgestellt.

Mit dabei war auch Model und Unternehmerin Barbara Meier, der es vor allem die Sorte White Chocolate & Cookies angetan hat. Eigentlich ist sie ja keine "Süße", wie sie in einem KURIER-Interview erzählte - aber bei Eis würde sie eine große Ausnahme machen.

"Ich hab bei meinen beiden Schwangerschaften ein bisschen die Lust auf Süßes verloren. Sobald ich den Test gemacht hatte, wollte ich keinen Zucker mehr. Das kam auch nicht mehr so wirklich wieder, bis eben die Lust auf Eis. Und ich merke, meine beiden Kleinen haben das auch geerbt. Die ganz Kleine darf nur so ein bisschen hin schlecken. Eis-Essen ist für mich immer so ein Chill-Moment."