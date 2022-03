Wenn die Seele weh tut: Neuer Song von Pizzera & Jaus

"Jeder Mensch hat eine Seele. Und genau die zählt zu den empfindlichsten Attributen, die wir unser Eigen nennen. Seelenschmerzen gehören gehört und behandelt. Dass das nichts ist, wofür man sich schämen soll, wollen wir bewusst machen und dem Tabu eines therapeutischen Gesprächs die Schwere nehmen. Wir alle sind einmal fragil und brauchen Hilfe, weil wir nunmal Menschen sind", so Paul Pizzera.

"Es wird Zeit, dass wir Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass es einem nicht immer gut gehen muss. Und falls man auf Dauer so niedergeschlagen ist, dass es einem schwer fällt, in der Früh das Bett zu verlassen, ist es auch völlig in Ordnung und sogar dringend nötig, um psychische Hilfe zu bitten. Und jetzt kommt’s – und das kann doch bei Gott nicht so schwer sein: Diese Unterstützung sollten sie dann auch so schnell wie möglich bekommen. In Form von Hilfsangeboten, (Schul)psycholog:innen und vor allem ohne bürokratische und finanzielle Hürden. Danke!", meint Otto Jaus.

Mit dem Song möchten Pizzera & Jaus auch auf die Initiative “Gut, und selbst?” aufmerksam machen. Das ist eine multiorganisationale Initiative von über 50 NGOs, Institutionen und Experten und Expertinnen, denen die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen ein Herzensanliegen ist.

Wer Hilfe braucht, findet sie hier:

Österreichweite Telefonseelsorge:

147 RAT AUF DRAHT

Notruf für Kinder und Jugendliche und deren Bezugspersonen

00:00 bis 24:00 Uhr - T 147 (keine Vorwahl)

rataufdraht.orf.at

Telefonseelsorge

00:00 bis 24:00 Uhr - T 142 (keine Vorwahl)

www.telefonseelsorge.at

Ö3 Kummernummer

16.00 bis 24.00 Uhr - T 116 123 (keine Vorwahl)