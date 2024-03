Welche Kunst der Herr Pablo aus dem "Schwarzen Kameel" noch beherrscht

Der Kosmopolit, der in Lugano, Venedig und Paris aufgewachsen ist, kam schon früh durch seine Eltern in Berührung mit der Kunst. „Ich hab zum Leidwesen meiner Eltern auch von klein auf schon immer alles mit Buntstiften bemalt und bekritzelt“, erzählt Pablo Meier-Schomburg lachend im KURIER-Talk.

„Da stehst daneben und denkst dir: Sorry, das schaffe ich nie. Ich war auch Realist genug, dass ich gesagt habe: Als junger Künstler von der Malerei zu leben, ist einfach sehr mühsam.“ Daher hat er seine Kreativität in dem Bereich nur als Hobby betrieben und sich voll und ganz der Gastronomie gewidmet.

Seine Mutter war eine Koryphäe im Bereich Grafik, „sie war ein Superstar in ihrer Zeit, hat Staatspreise gewonnen, zum Beispiel Campari und Persil über Jahrzehnte betreut “, so Meier-Schomburg, der sich davon aber auch ein bisschen abschrecken ließ.

Er absolvierte dann auch in Wien die Kunstschule, finanzierte sich sein Studium nebenbei in der Gastronomie.

Leidenschaft neu entfacht

Im ersten Lockdown, als der „quirlige und lebendige Mensch“ beruflich zum Stillstand verdammt wurde, hat sich die Leidenschaft für die Kunst neu entfacht und er hat wieder begonnen viel zu malen. Inspiration hat er sich da zum Beispiel vom US-amerikanischen Maler Jackson Pollock (1956) geholt oder allgemein von den „abstrakten Expressionisten der 1940er, 1950er und 1960er-Jahre.

Seine Kunst kommt sehr gut an, daher wurde er auch von Ballorganisatorin Silvia Frieser und dem künstlerischen Leiter Daniel Serafin gebeten, eines seiner Werke für die Versteigerung beim „Viennese Opera Ball“ in New York (am 10. Mai im Nobel-Hotel The Plaza) zugunsten der Musiktherapie am Memorial Sloan Kettering Cancer Center zur Verfügung zu stellen.

„Ich war Feuer und Flamme, das ist einfach eine ganz tolle Sache. Ich werde natürlich auch rüber fliegen und vor Ort mit dabei sein.“