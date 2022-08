Die hohen Strom- und Gaspreiskosten lassen viele Österreicher stöhnen, so auch den Kärntner Regisseur Otto Retzer, der sagt, dass er sich das Leben im Winter in Österreich nicht mehr leisten kann.

Er möchte im November nach Thailand fliegen und erst im Frühjahr wieder an seinen eigentlichen Wohnort Velden zurückkehren. Daher musste er jetzt auch der Villacher Faschingsgilde absagen, die ihn gerne als Moderator gehabt hätte.

"Ich kann mir das Leben im Winter in der Region nicht mehr leisten und musste ihnen absagen", so Retzer gegenüber der Onlineplattform 5min.at.

"Ich kann mir den Strom in meinem Haus in Velden jetzt nach den Erhöhungen im Winter nicht mehr leisten. Da geht es um Summen, die will ich hier gar nicht nennen. Ich sage nur so viel, in Thailand lebe ich mit diesen Preisen, die im Monat fällig sind, ein halbes Jahr in einer Wohnung, die so groß ist, dass sechs Personen locker Platz haben, und das sehr gut", sagt der Regisseur.

"In meinem Haus wird die Heizung auf fünf Grad eingestellt, sodass nix einfriert und dann ab in wärmere Gefilde. Thailand ist meine Rettung vor einem finanziellen Stromdesaster."

Tja, auch das muss man sich erst einmal leisten können ...