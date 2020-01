Wegen Diebstahl: Dritte Komturkreuzverleihung an Harald Serafin

Im Schloss Esterházy streute ihm Doskozil Rosen: "Deine Agilität, dein Tatendrang suchen seinesgleichen." Und das, obwohl Harald Serafin anfangs dem Burgenland etwas skeptisch gegenüberstand. "Als man mich damals gefragt hatte, nach Mörbisch zu kommen, wusste ich zunächst gar nicht, wo das liegt. An einem See also, im Burgenland", erinnert er sich.

"Also kam ich nach langer Autofahrt an und die Asphaltstraße hörte auf und ging in eine Sandstraße über - und hier soll ein Festival sein, hier soll ich singen, dachte ich bei mir", erzählte er schmunzelnd. Und der Rest ist Geschichte.