Was Star-Astrologin Gerda Rogers für 2024 prophezeit und wie sie mit Kritik umgeht

Die Glückskinder 2024 werden übrigens laut Rogers Krebse, Waagen ("Da wird sich der Herr Lugner freuen!") Skorpione, Wassermänner und die Löwen sein. Nicht so günstig stehen die Sterne für die Fische, die Zwillinge, die Jungfrauen und die Schützen – ihnen allen macht der Saturn zu schaffen.

"Aber ich finde, Saturnphasen bringen Lebensveränderungen mit sich. Man weiß, was man will und was man nicht mehr will. Und das ist genau die positive Phase, dass man sich von diesen Dingen loslöst oder loslösen muss, damit etwas Neues kommen kann. Aber es tut weh."

Apropos Veränderung, diese steht bei Rogers, die seit über 30 Jahren die Ö3-Sternstunden moderiert diesbezüglich in nächster Zeit nicht an. "Das ist ja eine sehr lustige Sendung und immer, wenn ich zu Ö3 komme, sind da so viele junge und kreative Menschen. Ich komme dann immer hin und es ist ein Jungbrunnen für mich. Und auch eine geistige Anregung, weil ich dort mit all diesen modernen Technologien konfrontiert werde. Für mich ist jeder Sonntag eine neue Aufgabe."