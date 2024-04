Was Spitzenkoch Johann Lafer von Silvia Schneider hält

Ab heute, Montag (ab 14.00 Uhr in ORF 2), geht’s bei ihr geschmacklich nach Malta und niemand geringerer als Spitzenkoch Johann Lafer , der ein großer Malta-Fan ist, wird mit Silvia am Herd stehen. Bei den Dreharbeiten hatten’s die beiden richtig lustig, wie Schneider dem KURIER erzählt.

Und Lafer ist sowieso hin und weg von der Moderatorin. "Nach so langer Absenz im österreichischen Fernsehen ist es für mich eine große Ehre, an der Seite einer so kompetenten und charmanten Frau zu stehen und dann noch gleich eine ganze Woche als Gast auftreten zu dürfen", so der Küchenmeister.

„Ich bin begeistert aus zwei Gründen: Erstens, da steht jemand, der diesen Beruf gelernt hat und zum anderen jemand, der so charmant und verbindlich ist, das gibt es selten in der Fernsehlandschaft“, streut der gebürtige Steirer Rosen.