Andreas Gabalier gesteht: Karriere Schuld am Liebes-Aus mit Silvia Schneider

Sechs Jahre lang waren Musiker Andreas Gabalier und Moderatorin Silvia Schneider ein Paar, 2019 folgte dann die Trennung. Und Grund war anscheinend das turbulente Leben des Sängers, wie er jetzt in einem Interview mit Prinz.de zugibt.

"Da hat das Privatleben leider nicht den richtigen, verdienten Platz gefunden. In den letzten zehn Jahren stand die Karriere eben ganz im Vordergrund. Das war halt einfach so. Das Leben spielt, wie es spielt. Man kann nichts erzwingen. Es wird schon wieder eine neue Liebe kommen, da bin ich ganz sicher", meint er da.

Er verriet auch, welche Art Frau ihn begeistern kann. "Die Frau an meiner Seite sollte einen guten Sinn für Humor haben, und mich so nehmen wie ich bin. Das ist nicht immer leicht, vor allem in dem Beruf, wo es oft recht stressig zugeht. Ich lasse das auf mich zukommen. Wenn es passiert, dann passiert es, dann werde ich das wieder zulassen. Ich finde, die Liebe muss immer Platz im Leben haben