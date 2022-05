Wie Songcontest-Starterin Pia Maria mit Kritik und Hass im Netz umgeht

Mit ihren 19 Jahren stellte sich Sängerin Pia Maria Außerlechner der großen Herausforderung und performte auf der Songcontest-Bühne. Gemeinsam mit DJ Luca Michelmayr (LUM!X) versuchte sie mit dem Partylied "Halo" ins Finale zu kommen. Leider vergebens.

Und schon wurde in den Sozialen Netzwerken fleißig diskutiert, was denn der Grund gewesen sein könnte. Und vor allem die junge Sängerin musste da viel Kritik einstecken.

"Es gibt immer Leute , die einen haten, was soll ich machen, jeder hat seine eigene Meinung, ich kann es ihnen nicht verbieten. Es liegt einfach so viel mehr dahinter, als das, was die Menschen sehen. Und dann ist es gleich leichter, einfach mal was zu schreiben, so wie, du kannst das nicht. ich habe mich da nicht so wirklich reingesteigert und das ist auch gut so", erzählt sie jetzt im Ö3-Interview über den Hass im Netz.

Und sie sagt auch, was sie jungen Menschen raten würde, die mit so was konfrontiert sind.

"Das Wichtigste ist, dass du trotzdem du selber bleibst, dass du dich nicht verstellst, wenn andere irgendwie denken, dass du jetzt komisch bist, was los mit dir ist. Sondern, dass du einfach die Wahrheit sagst, was los ist. Erst dann kann dir jemand helfen."

Am 3. Juni, erscheint übrigens ihre Solo-Debütsingle „I Know U Know“, "ein Song über die kleinen Geheimnisse, die jeder von uns hat und weiß, dass sie einfach weiter in der Vergangenheit ruhen werden. Die Menschen denken oft sie wären so verschieden, doch meistens sind sie sich ähnlicher als sie denken", sagt Pia Maria.