Sänger Vincent Bueno über Burnout: "Seit dem Songcontest habe ich Panikattacken"

Was der Songcontest-Starter 2021 Vincent Bueno am Mittwochabend in den sozialen Medien veröffentlichte, ist ihm keineswegs leichtgefallen, wie er gleich in den ersten paar Zeilen schreibt. Dennoch war es ihm ein Anliegen, nicht länger zu schweigen und seine Erkrankung öffentlich zu machen.

"Leute, ich wollte und will es bis heute nicht wirklich wahrhaben, doch ich bin gezwungen die Warnsignale meiner Seele ernst zu nehmen. Ich leide unter den jetzt schon sehr frequenten Syndromen eines Burnout. Mir ist bewusst, dass es anderen Menschen auf dieser Welt noch viel schlechter geht als mir gerade, aber ich merke mehr und mehr, dass langsam stetig meine innerliche Flamme erlischt", schreibt Bueno.