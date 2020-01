Was Schauspielerin Muriel Baumeister ihrem jüngeren Ich gerne sagen würde

Seit ihrem 15. Lebensjahr ist sie als gefragte Schauspielerin unterwegs, arbeitete mit Größen wie Jan Josef Liefers und ihrem Mentor Götz George. Doch mit dem Erfolg kam auch der Alkohol. 2016 verursachte Muriel Baumeister (47) betrunken einen Autounfall. Sie wurde dafür "öffentlich hingerichtete", wie sie selbst sagt. Die gebürtige Österreicherin rappelte sich aber wieder auf, sagte dem Alkohol den Kampf an und wurde trocken. In ihrem neuen Buch „Hinfallen ist keine Schande, nur Liegenbleiben“ gibt sie einen ehrlichen Einblick in ihr Leben. Ein Mutmach-Buch einer außergewöhnlichen Frau.