Was Schauspieler Philipp Hochmair mit Italo-Designer Giorgio Armani verbindet

Mime Philipp Hochmair verbindet "eine lange und tiefe Beziehung“"mit Giorgio Armani. "Sie reicht bis ins Jahr 2004 zurück, als ich mit meinem Werther in Mailand gastierte und bei Armani zu Gast war. Giorgio hat die Drinks tatsächlich persönlich gemixt – ein absolutes Highlight und eine Ehre, einen so großen kreativen Kopf so bodenständig und gastfreundlich zu erleben", erzählte er.

„Giorgio Armani ist ein wahnsinnig spannender Mensch – vor allem, weil er auch Filme ausstattet. Mich beeindruckt es immer, wenn Unternehmen inhabergeführt sind, und ich finde es cool, dass der Store jetzt an so prominenter Stelle seine Kollektionen zeigt. Giorgio Armani ist für mich ein Synonym für klassisches Tailoring – deshalb habe ich auch diesen Look für den Abend gewählt. Man merkt den Background in der Herrenschneiderei – perfekte Schultern, eine optimale Taille, das ist Kunsthandwerk“, so Schauspielerin Verena Altenberger.