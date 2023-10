Was Promis wie Lilian Klebow, Klaus Eckel und Co. beim Silvester-Shooting verraten haben

Ehe man sich’s versieht, ist wieder ein Jahr um. Davor soll aber noch einmal so richtig gefeiert und Kultur genossen werden. Und das gibt’s im Theater Akzent in Wien schon am 29. und 30. Dezember mit Klaus Eckel, am 31. Dezember gibt’s dann drei Silvestervorstellungen (Klebow & Koreny; "Denk mit Kultur" mit Norbert Schneider und Gerald Fleischhacker).

➤ Lesen Sie hier mehr: Winzer Leo Hillinger: "Ich hab die meisten Neider Mitteleuropas"

Schon jetzt trafen sich die Künstler für’s gemeinsame Foto.