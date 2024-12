Was Katharina Stemberger und Alexander Rüdiger jetzt gemeinsam planen

Seine behandelnde Ärztin Dr. Petja Piehler hat ihm auch eine hyperbare Sauerstofftherapie (wird bei den unterschiedlichsten Beschwerden – von Long COVID bis hin zu Sportverletzungen eingesetzt) empfohlen und just in ihrem Wartezimmer ist er auf Schauspielerin und Soko-Linz-Ermittlerin Katharina Stemberger getroffen, die ebenfalls mit der Sauerstofftherapie ihre Energiereserven auffüllen wollte.

Da haben sich zwei zwar nicht direkt gesucht, aber gefunden und gemeinsam sind sie im „Salvida Zentrum für Gesundheit“ in Salzburg „abgetaucht“ und haben sich in eine Druckkammer begeben. Nach diesem „Tauchgang“ sind die kreativen Ideen nur so gesprudelt.

Stemberger hat zum Beispiel in dieser spacigen Druckkammer Potenzial für einen möglichen Drehort für Soko Linz entdeckt und gemeinsam sollen auch Projekte entstehen. So sind für nächstes Jahr Lesungen in Planung – die beiden sind jedenfalls seitdem im regen Austausch.

„Ich bewundere an Katharina Stemberger die Kombination dieser Weiblichkeit, gepaart mit einem charmanten, unfassbaren Selbstbewusstsein“, so der Moderator zum KURIER.