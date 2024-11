Was Heino jetzt gemeinsam mit Barbara Wussow plant

"Ja, ja, die Schönste auf der Welt ist meine Barbara, was mir an ihr gefällt, das ist ihr schwarzes Haar", so ein Lied von Schlagerbarde Heino. Jetzt hat er sich für ein Projekt eine Barbara angelacht - und zwar Traumschiff-Star Barbara Wussow. Sie wird Teil von Heinos großer Kirchen-Tournee. Unter dem Titel "Frieden auf Ewigkeit" werden die beiden auf der Bühne stehen. Er wird singen, sie wird weihnachtliche Texte lesen. "Im Sommer haben wir uns zufällig am Wörthersee getroffen und einen sehr netten Abend gehabt. Dabei stellten wir fest, dass wir beide ein großer Fan des anderen sind. Ich habe Barbara dann gefragt, ob sie mich auf meiner Kirchen-Tournee im Winter begleiten möchte. Und sie hat sofort Ja gesagt, was mich sehr gefreut hat", sagt Heino zur deutschen Bild.

"Ich bin ganz stolz, mit Heino zusammen auf einer Bühne zu stehen. Er ist ja der Schwarm meiner Jugend! Als ich ungefähr 18 war, sind wir uns zum ersten Mal in einem Gasthof in Kitzbühel begegnet. Da hat Heino spontan nur für mich sein Lied ‚Die schwarze Barbara‘ angestimmt. Das werde ich nie vergessen", so Wussow dazu. Und Heino schwärmt so oder so von der Traumschiff-Schauspielerin. "Barbaras Haare sind zwar dunkelbraun, aber ich singe das Lied natürlich trotzdem für sie. Schon in der ‚Schwarzwaldklinik‘ als Schwester Elke fanden meine Frau Hannelore und ich, dass sie eine wundervolle Erscheinung ist. Und heute auf dem ‚Traumschiff‘ ist sie das natürlich immer noch."

Könnte dann eventuell Heino, quasi als Gegeneinladung, auf dem Traumschiff mitschippern? "Ich versuche, das herbeizubeten und werde in jeder Kirche, in der wir auftreten, eine Kerze dafür anzünden. Und wenn es wahr wird, werde ich persönlich an der Reling stehen, um Heino auf dem Traumschiff willkommen zu heißen", sagt Wussow.