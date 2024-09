Was für Missy May die beste Entscheidung ihres Lebens war

Bereits im zarten Alter von acht Jahren stand Stephanie Wanasek-Stauffer (38), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Missy May , vor der Kamera – ob in diversen Serien oder als Moderatorin.

Sie nahm an der zweiten ORF-Staffel „Starmania“ teil, flog aber ziemlich schnell wieder raus. „Ich bin aber die Einzige aus dieser Staffel, die noch Musik macht. Also, nur weil man da nicht gewinnt oder ganz vorne im Feld ist, heißt ja nicht, dass du nicht gut bist oder aus dir nichts werden kann“, appelliert sie, nie den Mut zu verlieren.

„Sie haben mir immer gesagt, der Selbstwert hängt ja nicht von deinem Erfolg ab. Es gibt einfach Phasen, da bist du nicht in. Punkt. Aus. Strich. Dann kann man sich entweder zu Hause eingraben und sagen, die ganze Welt ist böse und ich bin arm oder man kann sagen, ich freu mich für die, die jetzt gerade Erfolg haben. Was kann ich bei mir noch optimieren? Irgendwann kommt der Tag X, da ruft jemand an, und dann musst du ready sein. Und wenn du bis dahin nur auf der Couch gelegen bist und geweint hast, dann bist du an dem Tag nicht ready und kannst nicht mehr springen.“

Und wie „ready“ Missy war, als 2023 der Anruf kam und sie für die erkrankte Ballerina Karina Sarkissova bei „Dancing Stars“ eingesprungen und sogar als Siegerin hervorgegangen ist.