Was für ein "Geschenk" für Musiker Julian Le Play – verletzte Hand zum 30er

Spielen spielt es jetzt eine Zeit lang nicht für Musiker Julian Le Play. Er hat sich nämlich an der rechten Hand verletzt und muss Verband tragen. Aber was ist da passiert? Eine Rangelei – „das war die Interpretation der Ärztin, ich habe, glaube ich, ,freundschaftlich raufen’ gesagt“ – mit einem Freund ist schuld an der Verletzung, einem Kapselausriss.