Was es mit "SOKO Donau"-Kommissar Martin Gruber und einem Gartenzwerg auf sich hat

Wenn man das Leben im Schrebergarten rein klischeehaft betrachtet, fällt einem wahrscheinlich so etwas ein wie Idylle, aber auch Schrulligkeit und Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und ganz wichtig: Gartenzwerge.

Da die kürzlich abgedrehte "SOKO Donau"-Folge "Tod im Schrebergarten" genau in dieser Umgebung spielt, ließ man sich für die letzte Szene etwas Besonderes einfallen. Schauspieler Martin Gruber bekam in seiner Rolle als Kriminalhauptkommissar Martin Gruber einen Gartenzwerg in Polizeiuniform überreicht – und kannte sich gut aus.