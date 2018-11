Hatte Schauspiel-Legende Maximilian Schell Angst vor Frauen?

„Das Buch finde ich an sich sehr interessant. Ich war zunächst sehr neugierig, was sie über meinen Mann geschrieben hat und dann, beim Lesen, faszinierte es mich sehr, was und wie sie über Maximilians Karriere und Stationen seines Lebens in Hollywood erzählt. Es gab vieles, was ich bisher nicht wusste und wozu ich Maximilian gerne Fragen gestellt hätte, aber da ich ihn in vielen Auszügen sehr oft wiedererkenne, denke ich, dass die Autorin ihn sehr liebevoll und respektvoll zeigt und das Buch ihn in vielem sehr gut widerspiegelt.“