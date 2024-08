Was die Schauspieler Gabriela Benesch und Erich Furrer mit Udo Jürgens zu tun haben

Wobei: Anfangs wollte Furrer den Auftrag erst gar nicht übernehmen, er fand Gabriela nämlich vom ersten Moment an „bezaubernd“, und er wusste genau, „,Oh mein Gott’, das wird mein Leben verändern, wenn ich jetzt da einsteige“, erinnert er sich in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

Er war zu dem Zeitpunkt nämlich noch verheiratet. „Unsere Seelen haben das irgendwie geahnt und gewusst. Wir haben uns einfach gefunden“, erzählt er. „Ich glaube, in so einer Situation ist es einfach wichtig, dass man das mit sehr viel Geduld und mit sehr viel Respekt und mit einer großen Behutsamkeit dann auch regelt. Und das war auch der Fall“, so Benesch. „Bist du dem Schweizer Charme erlegen, der ja eigentlich in Wien geboren wurde?“, fragt Furrer (seine Mutter war Österreicherin, sein Vater Schweizer) lachend.

2020 haben die beiden dann auch geheiratet.

Apropos Schweiz: Ein paar Klischees erfüllt Furrer dann doch, wie er augenzwinkernd zugibt. Übergenauigkeit und Ordnung sind ihm extrem wichtig. „Dann sagt meine Frau immer, typisch Schweizer!“, lacht er.