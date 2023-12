Was die Familie Brauer am Christtag feiert

Von Weihnachtsmännern, die statt die Geschenke zu bringen, darum betteln, bis zu Christen, die mit Rollschuhen in die Mette fahren – Timna Brauer (62) hat in ihrem Buch "Weihnachten ist überall – Fantastische Geschichten zu Traditionen aus aller Welt" die skurrilsten Bräuche zum Fest gesammelt und in Geschichtenform gegossen. Dazu gibt’s auch noch die gleichnamige CD.