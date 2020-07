Warum "Vorstadtweib" Alina Schaller vom Weltall fasziniert ist

Wie Alina Schaller die Zeit in der beobachteten Quarantäne überstehen soll, weiß sie auch noch nicht so ganz: „Ich weiß auch nicht, was mit uns in den 14 Tagen passiert, vielleicht drehen wir auch ein bisschen durch, aber es ist interessant für die Leute, die zuschauen.“

Klingt schräg? Genauso wie ihr Hobby, wie sie selbst sagt: „Eine Sache mit der wirklich jeder bei mir punkten kann, ist, wenn es ums Weltall geht. Ich bin wirklich besessen von allem, was mit Astronomie und Raumfahrt zu tun hat“, lacht sie.