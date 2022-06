Warum Schauspielerin und Musical-Star Daniela Ziegler oft ein Krönchen verpasst bekommt

Später wollte sie dann Schauspielerin werden, gegen den Wunsch ihrer Eltern. „Es war nicht ganz einfach. Ich hatte viele Blockaden erlebt und musste mich immer durchbeißen, aber jetzt bin ich hier.“

Und wie sie hier ist, erfolgreich auf der Theater- und der Musicalbühne, sowie vor der Kamera. Dabei plagen die gebürtige Offenbacherin immer wieder Selbstzweifel. „Das begleitet mich mein ganzes Leben. Ich hab so Lampenfieber gehabt, dass ich eine Krise hatte. Das war so 1977 – da habe ich gedacht, ich muss aufhören nach fünf, sechs Jahren festem Engagement. Weil ich so Lampenfieber hatte, dass ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Und nicht nur am Anfang, auch zwischendrin kam das immer wieder“, gesteht sie.

Ein Coaching hat ihr dann geholfen, wobei sie sich da auch schon Gedanken über einen Plan B gemacht hat. Medizin hätte sie sehr interessiert.