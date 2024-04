Warum Sänger Thorsteinn Einarsson sein Leben geändert hat

„Ich fand, es ist ein kreativer Job. Ich war nicht gut genug in der Schule, um in ein Musikgymnasium zu gehen oder Musik zu studieren. Ich wollte immer Musiker werden, aber ich bin nicht der Schulmensch gewesen, deshalb hab ich mir gedacht, ich werde Koch“, erzählt er in der KURIERTV-Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

„Ich hab seit 6. Dezember 2022 keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, ich mache fünfmal die Woche Sport und seitdem schreibe ich auch bessere Songs, hab mehr Spaß am Leben. Wenn du so wie ich schon Depressionen hast, dann hilft Alkohol nicht. Für mich war es klar, das ist nicht mehr mein Freund. Das war lustig für zehn Jahre, aber nix mehr für mich.“

Übrigens würde ihn auch die Schauspielerei reizen. „Ja, total, das würde mich sehr interessieren.“ Seine markante Stimme war auch schon mal in einer Werbung zu hören. „Ich war tatsächlich einmal die Jingle-Voice von einer italienischen Burgerkette. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Das war echt witzig. Aber ich will unbedingt so was machen. Ich könnte mit meiner Stimme auch gut den Bösewicht machen.“