Thorsteinn Einarsson: "Im Lockdown wurden die Depressionen stärker und stärker"

Und wie kam es zu der Textzeile „I fucked it up with too much drugs“? „Ich musste viele Antidepressiva nehmen. Man kann denken, dass dadurch mein Gehirn nicht mehr so richtig funktioniert hat und dass das damit gemeint ist“, sagt er und fügt dann grinsend hinzu: „Aber sagen wir es so: Es kann da jeder hineininterpretieren, was er will. Es war mir klar, dass diese Zeile Aufsehen erregen wird. Aber sie hat gut gepasst und es ist die Wahrheit. Also warum sollte ich es nicht so schreiben?“