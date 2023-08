Warum Filmproduzentin Lila Schwarzenberg lieber ein Bub geworden wäre

„Mir ist klar, wie privilegiert ich bin. Ich muss mich dafür weder genieren, noch muss ich es negieren, noch bedeutet es etwas Besonderes. Aber das bin ich. And it’s okay.“

Von 1997 bis 2014 war sie mit dem britischen Drehbuchautor Peter Morgan („The Crown“) verheiratet, die beiden haben fünf Kinder.

„Für viele Jahre war absolut meine Familie Priorität. Das wollte ich, und das war mir immer wichtig“, so Schwarzenberg, die sich aber in der Mutterrolle nicht verlieren wollte und trotzdem immer versucht hat, einen Fuß in der Arbeitswelt zu behalten. Oft ein schwieriger Drahtseilakt.

Als ihr jüngstes Kind sechs wurde, hat die alleinerziehende Mutter wieder begonnen zu arbeiten, was ihr nur gelungen ist, weil sie viel Hilfe hatte, wie sie betont und „trotzdem, habe ich immer das Gefühl, dass ich entweder den Kindern oder dem Beruf nicht genug gegeben habe.“

Porträt über berühmten Vater

Gegeben hat sie dem interessierten Publikum kürzlich ein ganz besonderes Porträt über ihren Vater, den ehemaligen Außenminister der Tschechischen Republik, Karel Schwarzenberg. Die Arbeiten an „Mein Vater, der Fürst“ (lief 2022 auch im ORF) dauerten fünf Jahre und hat die beiden einander näher gebracht.

Im Ooom-Interview erinnert sie sich auch gerne an die Zeiten, als sie noch im Palais Schwarzenberg gewohnt hat.