Warum die Kultband Rednex ihre Fans manchmal "ein wenig traurig" macht

Mit Hits wie „Cotton Eye Joe“ oder „The Spirit of the Hawk“ hat die Band „Rednex“ einem den einen oder anderen Ohrwurm beschert. Wer hinter „Rednex“ steckt, ist aber gar nicht so leicht zu beantworten. Denn das sind zwischen zehn und 20 Mitgliedern, die in unterschiedlichen Formationen auftreten. So können sie theoretisch auch an zwei Orten gleichzeitig spielen.

Am 7. September werden B.B. Stiff, Whippy, John Leslie und Billy Ray übrigens am Diversity Ball in Wien auftreten. „Diversity ist ein gewinnendes Konzept für alle“, so John Leslie.

Und was mögen die vier Schweden an Wien? „Die Musik und Bösendorfer. Wir sind so glücklich dort spielen zu dürfen“, sind sie sich alle einig.