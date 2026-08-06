Warum das Partnertattoo von Danilo und Corinna Kamper-Campisi so eine emotionale Bedeutung hat
Mitte Mai haben Motorsportexpertin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi einander das Jawort gegeben und gehen seither als Kamper-Campisi durchs Leben.
Die beiden sind aber noch einen Schritt weitergegangen, denn ihre Liebe geht jetzt auch unter die Haut: Sie haben sich ein Partnertattoo stechen lassen. Für Corinna ist dies sogar ihr allererstes Tattoo.
Das Motiv ist eine kleine Welle. „Sie steht für unser gemeinsames Leben: für das Meer, für meine Bootsführerscheinschule, für unsere Leidenschaft fürs Surfen und dafür, dass Danilo in Sizilien am Meer aufgewachsen ist, während ich selbst zwischen Booten, Yachten und Motorsport groß geworden bin“, schreibt sie auf Instagram.
Für Corinna hat die Welle aber noch eine weitere, sehr emotionale Bedeutung. „Sie erinnert mich auch an eine liebe Freundin, die ich am Meer verloren habe. Gerade deshalb symbolisiert diese kleine Welle für mich, wie wertvoll jeder Moment ist und dass wir das Leben bewusst genießen sollten.“
Die Tattoos zeigten die beiden übrigens zum ersten Mal in der ORF-Sendung „Rund ums Rad“.
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