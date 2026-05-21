Corinna und Danilo: "Dancing Stars"-Traumpaar hat geheiratet
Gemeinsam sind Motorsport-Expertin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi 2023 bei der ORF-Show "Dancing Stars" übers Parkett geschwebt. Schon da merkte man deutlich, die zwei verstehen sich besser als gut. "Wir sind draufgekommen, dass es sehr schön ist und passt", sagten sie damals zum KURIER.
Und die Krönung der Liebe gipfelte jetzt in einer romantischen Hochzeit in der Steiermark. Die beiden haben nämlich unter dem Motto "I colori dell’amore – Die Farben der Liebe" Ja gesagt. Und das exakt am dritten Jahrestag des Dancing-Stars-Finales.
"In allen Farben JA gesagt. Unser Motto spiegelt alles wider, was wir an diesem Tag gefühlt haben. Jede Farbe steht für einen Moment, ein Lachen, eine Träne der Freude", so Danilo Kamper-Campisi sehr bewegt.
Und auch bei den Trauringen setzte man auf eine starke Symbolik. Diese wurden nämlich genau am dritten Jahrestag der Dancing-Stars-Pressekonferenz, bei der sich Corinna und Danilo zum ersten Mal begegneten und umarmten, von beiden selbst geschmiedet.
"Und aus einer freundschaftlichen Umarmung, voller Vorfreude auf das, was kommt, wurde Vertrautheit, Nähe und langsam eine erfüllte Liebe und die gemeinsame Zukunft", sagt Corinna Kamper-Campisi.
Die Hochzeitszeremonie wurde bewusst intim gehalten, nur der engste Kreis von Familie und Freunden wurde geladen. Die kirchliche Trauung wurde von Dompfarrer Toni Faber vollzogen.
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