Corinna und Danilo: "Dancing Stars"-Traumpaar hat geheiratet

Gemeinsam sind Motorsport-Expertin Corinna Kamper und Profitänzer Danilo Campisi 2023 bei der ORF-Show "Dancing Stars" übers Parkett geschwebt. Schon da merkte man deutlich, die zwei verstehen sich besser als gut. "Wir sind draufgekommen, dass es sehr schön ist und passt", sagten sie damals zum KURIER.

Und die Krönung der Liebe gipfelte jetzt in einer romantischen Hochzeit in der Steiermark. Die beiden haben nämlich unter dem Motto "I colori dell’amore – Die Farben der Liebe" Ja gesagt. Und das exakt am dritten Jahrestag des Dancing-Stars-Finales.

"In allen Farben JA gesagt. Unser Motto spiegelt alles wider, was wir an diesem Tag gefühlt haben. Jede Farbe steht für einen Moment, ein Lachen, eine Träne der Freude", so Danilo Kamper-Campisi sehr bewegt.