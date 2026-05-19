Herzogin Meghan teilt ungesehene Fotos ihrer Hochzeit mit Harry

Am 19. Mai 2018 haben sich Prinz Harry und Herzogin Meghan in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor das Jawort gegeben. Die englische Kleinstadt westlich von London war im Ausnahmezustand, auch weltweit verfolgten viele Menschen die Hochzeit im Fernsehen. Zum Hochzeitstag veröffentlichte Meghan auf Instagram eine Reihe an Fotos, die Einblicke in die exklusiven Feierlichkeiten geben. "Heute vor acht Jahren", kommentierte sie die bislang ungesehenen Bilder.

In einem zweiten Posting zeigte Meghan Eindrücke der Party am Abend. Darauf sind sie und Harry auf der Tanzfläche zu sehen - zunächst alleine, dann mit Gästen.

Mehr als 100.000 Menschen hatten dem neuen royalen Traumpaar 2018 zugejubelt, das bei strahlendem Himmel in einer Kutsche durch die Straßen der Kleinstadt westlich von London fuhr. Der US-amerikanische Bischof Michael Curry hielt ein flammendes Plädoyer für den Glauben an die Macht der Liebe - mit einer Leidenschaft, wie sie in den kalten Mauern der altehrwürdigen St.-Georgs-Kapelle wohl noch keiner zur Schau gestellt hatte. Dem Eindruck nach heirateten hier nicht nur zwei Menschen. Die britische Aristokratie schien sich mit der Moderne zu vereinen, die nüchterne anglikanische Frömmigkeit traf auf afroamerikanische Spiritualität. Das britische Königshaus war im 21. Jahrhundert angekommen. So schien es zumindest.