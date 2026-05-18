Diese 3 Familienmitglieder sollen nicht zur royalen Hochzeit 2026 eingeladen worden sein

Peter Phillips wird laut Mitteilung, aus der mehrere Medien zitierten, am 6. Juni 2026 seine Partnerin Harriet Sperling heiraten. Die Trauung findet demnach im privaten Rahmen in der All Saints Kirche von Kemble in Cirencester (Gloucestershire) statt. Royal-Fans dürfte auch die Frage beschäftigen, ob sich die zerstrittenen Brüder Prinz Harry und Prinz William auf der Veranstaltung begegnen. Immerhin ist Peter ihr Cousin.

Harry, Andrew und Ferguson sollen nicht auf der Gästeliste stehen

Doch: Das Hello!-Magazin berichtet unter Berufung auf einen Freund des Paares, dass Harry nicht kommen wird. "Peter und Harry haben seit mehreren Jahren nicht mehr miteinander gesprochen und einfach den Kontakt verloren, daher wurde er nicht eingeladen." Die Hochzeit sei ein intimer Anlass, "bei dem sie von ihren engen Freunden und der engsten Familie in den Cotswolds umgeben sind. Das ist die Gegend, in der sie aufgewachsen sind, und sie bedeutet beiden sehr viel", so der namentlich nicht genannte Insider. Auch Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson werden nicht kommen: "Es wurde wahrscheinlich als unangemessen erachtet, sie einzuladen. Es ist Peters und Harriets besonderer Tag, und ihre Anwesenheit würde den ganzen Tag eindeutig stören."

Andrew Mountbatten-Windsor hat durch seine Verbindung zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seine gesellschaftliche Stellung und seine Privilegien verloren. 2019 trat er von allen royalen Pflichten zurück. Im Oktober entzog ihm König Charles auch den Prinzentitel. Zudem mussten er und Exfrau Ferguson das Anwesen Royal Lodge in Windsor räumen.

Zweite Ehe

Zurück zur anstehenden Hochzeit: Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin Sperling liiert. Das Paar bestätigte seine Verlobung im vergangenen Jahr dem britischen Hello!-Magazin. "Beide Familien wurden gemeinsam (...) informiert und waren hocherfreut über diese wunderbare Nachricht. Ihre Majestäten, der König und die Königin, der Prinz und die Prinzessin von Wales, wurden über die Ankündigung in Kenntnis gesetzt", hieß es im Sommer in einem offiziellen Statement. Dazu veröffentlichte Hello! offizielle Verlobungsfotos, auf denen auch Sperlings Ring zu sehen ist.

Phillips' erste Ehe endete nach über zehn Jahren. Der Buckingham-Palast hatte im Jahr 2020 mitgeteilt, dass sich der älteste Enkel der verstorbenen Queen Elizabeth II. und seine damalige Frau Autumn nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Phillips und die Kanadierin wollten demnach im südwestenglischen Gloucestershire bleiben und sich das Sorgerecht für ihre beiden Töchter teilen. Nach langen Diskussionen sei das Paar zu der Erkenntnis gekommen, dass eine Trennung das Beste für ihre beiden Kinder und ihre "Freundschaft" sei, hieß es damals in der Erklärung. Sie hätten die damals 93-jährige Monarchin und ihre Familien bereits im Jahr zuvor darüber informiert.