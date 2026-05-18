Die Eltern einer royalen Dame hielten ihren Schwiegersohn für "wahrscheinlich untreu"

Mehr als 73 Jahre waren sie verheiratet - damit stellen die 2022 verstorbene Königin Elizabeth II. und Prinz Philip in der Geschichte der britischen Royals einen Rekord auf.

Einfach soll die Ehe nicht immer gewesen sein. Das Magazin Marie Claire berichtet unter Berufung auf Historiker David Cannadine, dass Elizabeths Eltern am Anfang nicht begeistert von ihrem Schwiegersohn waren. In seinem Werk "Queen Elizabeth II: A Concise Biography of an Exceptional Sovereign" (2025) schrieb er Marie Claire zufolge: "Während seines aktiven Kriegsdienstes in der Royal Navy verbrachte er bald einen Teil seines Landurlaubs in Windsor und hielt sich über Weihnachten 1943 im Schloss auf." Und weiter: "Nicht lange danach erzählte Philip laut einer Überlieferung seinem Cousin, König Georg von Griechenland, dass er Prinzessin Elizabeth heiraten wolle, und drängte ihn, Georg VI. in seinem Namen zu fragen, ob er ein geeigneter Ehemann für seine Tochter sei." Dieser sei davon zunächst nicht überzeugt gewesen. Cannadine: "Laut (König Georges Privatsekretär) Tommy Lascelles hielten der König und die Königin Prinz Philip für "grob, ungehobelt, ungebildet und wahrscheinlich untreu" – eine Ansicht, die Lascelles zweifellos teilte." Und doch sollte erst der Tod Elizabeth und Philip scheiden.

Konflikte habe das Paar nie nach außen getragen, sagte der 2025 verstorbene Adelsexperte Rolf Seelmann-Eggebert einmal. Philip sei der einzige, der Kritik an der Königin üben dürfe. Dies verdeutliche ihre tiefe Verbundenheit. "Er hat ihr die Meinung gesagt und ist auch mal wütend aus dem Zimmer gerannt." Für Biograf Gyles Brandreth stand fest: "Die Queen trägt die Krone, aber ihr Ehemann hat die Hosen an."