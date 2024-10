Warum das letzte Album von Schlagersängerin Francine Jordi ein Weihnachtsalbum ist

Ein paar Tage darf auf der Wiener Kaiser Wiesn im Prater noch gefeiert oder „so richtig die Sau rausgelassen werden“, wie es die Schweizer Schlagersängerin Francine Jordi (47), die am Mittwochnachmittag beim Wiener Oktoberfest auftrat, formulierte.

In Wien war sie aber noch aus einem anderen Grund, und zwar um ihr Weihnachtsalbum "Ein Stückchen Weihnacht – mein Geschenk für dich" vorzustellen, das am 8. November erscheint (Album bereits vorbestellbar).

"Weil ich Weihnachten so gerne mag, ist es so, dass ich mir gedacht habe, es wäre schön, einfach nur ein Weihnachtsalbum zu machen. Es ist so eine schöne Zeit für mich voller Emotionen, voller Traditionen, voller Erinnerungen. Es fällt mir nicht schwer, in dieses Gefühl zu kommen", so die Musikerin zum KURIER.