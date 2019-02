Warum Alfons Haider seinen großen Moment verpasste

„,The Salzburg Story‘ ist ein modernes Märchen für Erwachsene und eine tolle Visitenkarte für Österreich“, sagte Haider in einem früheren KURIER-Interview. „Das war für mich etwas ganz Spezielles, ein Besuch in der alten Heimat. Der Auftakt, als Schauspieler vor die Kamera zurückzukommen“, so Haider , der einst am Lee Strasberg Theatre Institute in Los Angeles Schauspiel studiert hatte. Und just am Tag der Premiere das Drama, eine schlimme Grippe fesselte ihn ans Bett und er konnte nicht kommen, aber seine Mutter, Anna, vertrat ihn würdig.