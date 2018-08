Alfons Haiders Comeback als Film-Star

Er ist neben Schauspieler Heinz Trixner übrigens die einzige österreichische Besetzung in dieser internationalen Produktion. Und dafür hat er sich mächtig – im wahrsten Sinne des Wortes – ins Zeug gelegt, für seine Rolle sogar acht Kilo zugenommen. "Das war die Rolle wert! Ich hab alles gegessen, was sonst verboten ist", lacht er im KURIER-Gespräch.

„Ich bin Alexander Lercher sehr dankbar. Das war für mich etwas ganz Spezielles, ein Besuch in der alten Heimat. Der Auftakt, als Schauspieler vor die Kamera zurück zu kommen“, so Haider, der nicht nur am Lee Strasberg Theatre Institute in Los Angeles Schauspiel studiert, sondern auch schon in mehreren internationalen Produktionen (wie zum Beispiel in der französischen TV-Serie „Tourbillons“ oder in der Serie „Riviera“) mitgewirkt hat.