Waris Dirie im Kampf gegen Genitalverstümmelung: "Will die Welt wachrütteln"

Jeder hat Verantwortung

Unter dem Kampagnen-Slogan "More than us" versteht sie, "dass wir mehr aufeinander Acht geben sollten. Wir sind alle eins und wir sollten uns gegenseitig unterstützen. Jeder Einzelne von uns hat Verantwortung. Ob sozial, wirtschaftlich, spirituell – wir alle haben eine Rolle in dieser Welt und müssen etwas wirklich Positives tun".

Das sei auch ihre Mission. "Ich will die Welt wachrütteln. Wir könnten so viel tun. Stattdessen sitzen wir nur herum und warten. Und ich weiß nicht, worauf wir warten. Jedes Jahr wiederholen wir dasselbe, aber nichts ändert sich. Warum?", redet sie sich in Rage.

"Früher sind die Menschen noch aufgestanden. Diese Menschen existieren heute nicht mehr und ich weiß nicht, wo sie sind. Wir müssen ja auch ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben Kinder (Dirie hat zwei Söhne im Alter von 26 und 14 Jahren) und was sagen wir ihnen? Welche Welt hinterlassen wir ihnen? Wie erklären wir ihnen das?", meint sie schon fast verzweifelt.