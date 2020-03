"Wahnsinniger Scheißdreck": Worüber Schauspieler Simon Schwarz so schimpft

Daher wird man vom KURIER-ROMY-Nominierten (in der Kategorie Bester Schauspieler Kino/TV-Film) auch keinen Voting-Aufruf auf Facebook, Instagram und Co. finden. „Wenn man die ROMY bekommt, ist das natürlich wahnsinnig schön. Wobei, so ein Publikumspreis ist immer schwierig. Man müsste recht viel Werbung für sich machen. Man muss irgendwie Social-Media-Kontakte haben. Das ist alles was, was bei mir schon einmal wegfällt.“

Eine KURIER ROMY hat er bereits – und zwar den Akademie-Preis als Produzent für den Film „Zerschlag mein Herz“. Und dieser würde sich bestimmt über Gesellschaft freuen.