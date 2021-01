Von Serafin über Weck bis Lugner: „Wir wollen die Corona-Impfung!“

Schauspiel-Legende Peter Weck (90) lässt heute, Mittwoch, einen Bluttest machen: „Ich glaube nämlich, dass ich schon im Jänner 2020 Corona hatte. Ich stand damals mit Friedrich von Thun in „Sonny Boys“ in München total krank auf der Bühne. Er hustete und hatte Kopfschmerzen wie ich. Vielleicht bin ich ja bereits immun? – Aber ich hätte keine Angst und würde die Impfung sofort in Anspruch nehmen.“

Und auch Richard Lugner (88) will sich bald impfen lassen. „Professor Ferlitsch (Spital der Barmherzigen Brüder) hält das Risiko für gering.“ Man werden ihm einen Moderna-Impfstoff besorgen: „Mit meinem Alter werde ich den Impfstoff wohl rasch bekommen", hofft der Baumeister.