Von Falco bis Verena Altenberger: MUK präsentiert Porträtgalerie berühmter Absolventen

Die Schauspieler Verena Altenberger und Markus Freistätter (Obmann des Vereins "MUK.alumni") trafen auf ihre ehemalige Dozentin Katharina Stemberger. "Sie waren ja meine Ersten, die ich unterrichten durfte, und da hab ich großes Glück gehabt, weil sie sehr offen und milde mit mir waren", so Stemberger.

➤ Lesen Sie hier mehr: Nach der Verleihung ist vor der Party: So wurden die KURIER ROMY-Branchenpreise gefeiert

Was Altenberger an ihrer Lehrerin besonders schätzte, war, "dass sie den geschützten Rahmen eines Schauspielstudiums geschaffen hat, in dem man sich ausprobiert, ohne den Zwang, ein fertiges Produkt in einer gewissen Zeit abzuliefern."

Auch für Freistätter war es besonders wichtig, das schauspielerische Handwerk von der Basis auf zu lernen. "Es ist ein Beruf, den man lernen muss. Das ist wie bei einem Tischler, der auch wissen muss, welche Holzarten es gibt."