Nach der Verleihung ist vor der Party: So wurden die KURIER ROMY-Branchenpreise gefeiert

Strahlende Gesichter und glückliche Gewinner – die vergebenen KURIER-Branchen-ROMYs (da werden die Menschen hinter der Kamera vor den Vorhang geholt) mussten natürlich auch ordentlich gefeiert werden. Nach der Verleihung im Wiener Gartenbaukino ging’ s zu Tacos, Calamari fritti, Pinsa Romana und Parmesan-Trüffel Fries ins edle Palais Wertheim.

"Die Branche hat sich das absolut verdient. Es waren schwere Jahre während der Coronazeit. An vielen Produktionen wurden ja über zwei, drei Jahre gearbeitet, und diese kommen erst jetzt in die Kinos, weil es so schwierig war zu drehen. Da hat man viel erleiden müssen und viel in diesen Jahren erlebt", so KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger.