Von der Klosterschülerin zur Sexpertin: Barbara Balldini herrlich ehrlich

Liebe, Sex und Leidenschaft – alles Themen, die so gut wie jeden in der einen oder anderen Form beschäftigen. Und besonders humorig, quasi frei von der Libido weg, plaudert Kabarettistin und Sexualpädagogin Barbara Balldini (wurde kürzlich 60), die eher in einem konservativen Umfeld, nämlich in einem Kloster aufgewachsen ist, darüber.

„Ich muss ehrlich sagen, ich hatte eine sehr schöne Kindheit im Kloster und die Nonnen haben mich vor nichts gewarnt. Die haben gar nichts gesagt. Ich ging quasi wie ein leeres Blatt Papier mit 18 in die große, weite Welt und hab die Sexualität selber erkundet und bin reingesprungen wie ein unschuldiges Mädchen in den tiefen Pool und hab sehr viel Betroffenen-Kompetenz“, erzählt sie lachend in der Sendung „Herrlich ehrlich – Menschen hautnah“.

