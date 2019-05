Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier geht unter die Designer

„Mein Grundkriterium war Qualität von einem heimischen Unternehmen. Ich will, dass das kein Klumpert ist, aber trotzdem leistbar“, erzählt Gabalier bei der Präsentation im K47. Beim Design hat er sich viel selbst eingebracht. Sportlichkeit war ihm da wichtig und dass die Mode massentauglich ist. „Auf den Stücken habe ich auch den einen oder anderen Musiktitel einfließen lassen.“

Übrigens, der Weg zur Präsentation mutete ein bisserl wie ein Spießrutenlauf an, denn „anscheinend sind Schullandwochen in Wien. Da war Teeangeralarm am Stephansplatz und die japanischen Touristen haben vorsichtshalber gleich mitfotografiert. Für mich ist es nicht mehr so einfach, unerkannt durch die Gasserln zu gehen“, lachte er.