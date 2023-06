Viertes Kind unterwegs: Schauspieler Stefano Bernardin wird wieder Papa

Dazu schreibt sie "two months to go" (noch zwei Monate). Es wird also ein Sommerbaby. Für die beiden ist es das erste gemeinsame Kind.

Söhne kommen nach Papa Stefano Bernardin

Bernardin hat schon Sohn Milo (16), sowie die Zwillinge Samuel und Lorenzo (beide 15). Wie Bernardin in einem KURIER-Interview verriet, kommen seine Kinder auch ein wenig nach ihm. "Der Große ist wirklich ziemlich intellektuell, der liest ganz viele politische Bücher, sieht sich politische Filme an. Er hat mir auch beim Text lernen geholfen. Er wollte auch Filmregisseur werden. Schauen wir mal."

Auch seine beiden jüngeren Söhne hätten großes schauspielerisches Talent. "Der eine mehr ins Komödiantische, der andere in allen Rollen. Aber jetzt sollen sie einmal die Schule machen, das wird schon Problem genug", seufzte Bernardin.

In welche Richtung sich das neue Familienmitglied entwickeln wird, bleibt abzuwarten.