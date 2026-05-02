Austropromis

Victoria Swarovskis emotionales Ritual vor jeder Live-Show

Ab dem 12. Mai wird die Moderatorin durch drei Live-Shows des Eurovision Song Contest in Wien führen.
02.05.2026, 05:00

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Victoria Swarovski

Die ersten Künstlerinnen und Künstler haben sich schon auf den Weg nach Wien gemacht, denn die Proben für den Eurovision Song Contest starten.

Auch die Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nutzen jede freie Minute, um für die drei Live-Shows am 12., 14. und 16. Mai zu proben.

Swarovski und Ostrowski im ESC-Stresstest

Wie Swarovski jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten hat, hat sie ein ganz besonderes Ritual vor jeder Live-Show. 

"Ich bete vor jeder Show mit meiner Mama. Und kurz bevor ich rausgehe, schaue ich immer einmal nach oben." Und das hat einen ganz besonderen Grund.

Song Contest: Swarovski und Ostrowski kontern Kritik

"Meine leider schon verstorbene Omi hat mir früher gesagt: Wenn ich irgendwann nicht mehr da bin, schau einfach nach oben – ich gebe dir dann Kraft. Das begleitet mich bis heute sehr."

Pop Eurovision Song Contest Wien
kurier.at, SW  | 

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