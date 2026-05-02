Victoria Swarovskis emotionales Ritual vor jeder Live-Show

Die ersten Künstlerinnen und Künstler haben sich schon auf den Weg nach Wien gemacht, denn die Proben für den Eurovision Song Contest starten. Auch die Moderatoren Victoria Swarovski und Michael Ostrowski nutzen jede freie Minute, um für die drei Live-Shows am 12., 14. und 16. Mai zu proben.

Wie Swarovski jetzt in einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" verraten hat, hat sie ein ganz besonderes Ritual vor jeder Live-Show. "Ich bete vor jeder Show mit meiner Mama. Und kurz bevor ich rausgehe, schaue ich immer einmal nach oben." Und das hat einen ganz besonderen Grund.